Für werdende Mütter und Kinder im Kreis Viersen Von Anfang an in guten Händen

Die vierfache Mutter arbeitet seit 1989 freiberuflich als Hebamme, war währenddessen fast zwei Jahrzehnte unter anderem im Elisabeth-Krankenhaus Rheydt als Beleg-Hebamme anzutreffen. „Angefangen hat alles mit Schwangerenkursen im Pfarrheim und Beratungsterminen im eigenen Esszimmer“, erinnert sie sich. Die Idee, eine eigene Praxis zu gründen, habe sie früh gehabt, sie aber erst im Jahr 2000 umgesetzt. In diesem Zusammenhang erinnert sich Monica Ebbers gern an die Anfangszeiten zurück, als während eines Kursangebotes plötzlich bei einer Schwangeren die Wehen einsetzten und ihr Baby sich so schnell auf den Weg machte, dass es letztlich – gesund und munter – in der Praxis zur Welt kam. „Das hatte für uns einen richtig schönen Einweihungs-Charakter“, so die Gründerin. Das Gebäude, das quasi in ihrem Garten erbaut wurde, beherbergt im Erdgeschoss ein Hausärzte-Team, das Obergeschoss ist der Wirkungsbereich der Hebammen.