Haushaltsrede SPD Viersen zum Haushalt 2023

Die Diskussion im Rahmen des aktuellen Schulentwicklungsplans zeigt, dass wir das Ganze im Blick haben müssen. Es ist verständlich, dass Eltern – ob im Falle des Standortes Krefelder Straße oder des Schulversuchs der PRIMUS-Schule - in erster Linie eigene Interessen im Blick haben. Politik muss aber das Interesse der gesamten Stadt und aller Schüler*innen vertreten. Würden wir jeweils auf jede Schule einzeln blicken, dann würden wir das gute Schulangebot in unserer Stadt mittel- und langfristig gefährden. Löst man sich von dem Blick auf einzelne Schulen, dann stellt man fest, dass der Schulentwicklungsplan deutlich darauf verweist, dass wir beispielsweise in Dülken aufgrund der mangelnden Anziehungskraft der PRIMUS-Schule das Problem an den beiden Grundschulstandorten in Dülken haben, dass diese Schulen überlaufen sind. Politik muss hier handeln und auch die Interessen der Schüler*innen, Eltern und Lehrerschaft der Schulen vertreten, die nicht so laut sind. Der Schulentwicklungsplan hat dies aufgezeigt und wir haben hier die richtige Entscheidung getroffen.