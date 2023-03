Haushaltsrede Linke in Viersen zum Haushalt 2023

Nun kann man dem Kämmerer hier aus meiner Sicht nichts vorwerfen, er macht seinen Job. Als eines der langjährigen Mitglieder des bekannten und benannten Arbeitskreises, der seit Start Teil dieses Arbeitskreises ist, kann ich aber auch sagen, dass es langsam aber sicher sportlich wird, hier weitere Verbesserungen (also im Prinzip Streichungen und Kürzungen) zu generieren. Nach über 10 Jahren kürzen und streichen wird sich irgendwann die Frage stellen, was kann und was muss Stadt? Wie wollen wir leben? Und führt ein dauerhafter Kürzungswahn uns nicht eher in eine kontraproduktive Situation, in der sich die Bürgerinnen und Bürger auf kurz oder lang von der Stadt abwenden, weil es andere Städte oder Gemeinden gibt, in denen das Leben lebenswerter ist?! Mit den bereits von mir benannten Herausforderungen im Hinterkopf, der unsicheren zukünftigen Situation und der Gefahr, dass auch in Zukunft Bund und Land immer weiter Aufgaben auf die Kommune drücken, die dann als letzter in der Schlange die Zeche zu zahlen hat, stellt sich aus meiner Sicht in Zukunft auch die Frage nach der Verbesserung der Einnahmenseite, vor allem von Seiten Bund und Land. Mittlerweile halte ich es für ausgeschlossen, dass Kreise, Städte und Gemeinden mal auf Bund und Land zugehen und klar machen, dass es so einfach nicht mehr weitergeht. Auch dies hatte ich bereits mehrfach angeregt, aber wie so oft ergibt man sich lieber in seiner Position, statt mal auf den Tisch zu hauen. So drehen wir uns dann also auch zukünftig im Kreis, bis irgendwann nichts mehr da ist, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Das kann und sollte nicht unser Anspruch, unser Credo, unser Weg sein.