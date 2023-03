Haushaltsrede Grüne im Rat der Stadt Viersen zum Haushalt 2023

… und statt dessen ein nicht vorhandenes Vermögen mit dem Namen „Bilanzhilfe“ ausgewiesen. 2026 muss der Rat dann entscheiden, ob der Betrag aus dem Eigenkapital entnommen oder 50 Jahre lang abgeschrieben werden soll – in jedem Fall bleibt die Kommune auf den Kosten sitzen. Bei uns werden sich so voraussichtlich 28,2 Mio „Sondervermögen“ anhäufen.Erfundenes Vermögen in der Bilanz – mich erinnert es stark an das imaginäre Vermögen bei Wirecard und bei jeder privaten Firma wäre dies ein Fall für die Staatsanwaltschaft; uns zwingt aber das Land dazu, meine Damen und Herren.