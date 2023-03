Haushaltsrede FDP Viersen zum Haushalt 2023

In der letzten Hochrechnung vom 27.02.2023 liegt die erwartete Unterdeckung für 2023 bei 8,333 Mio€. Für die Folgejahre werden die Ergebniserwartungen in der mittelfristigen Finanzplanung auch negativ, sehr negativ prognostiziert. Dies setzt aber voraus, dass alles so „positiv“ verläuft, wie gedacht. Eine Unterdeckung von (nur) 8,333 Mio€ erscheint „positiv“, wenn man weiß, was in anderen Kommunen an Defiziten, sprich an Unterdeckungen für 2023 geplant werden müssen.