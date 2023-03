Haushaltsrede CDU Viersen zum Haushalt 2023

Eine weitere Bemerkung zum Haushalt sei mir gestattet. Der Kämmerer führt aus, dass zusätzliches Geld für die Gestaltung der Fahrradwegeführung in Viersen zur Verfügung gestellt wird. Mit großem Tamtam übrigens führt unsere Baudezernentin in diesen Tagen in der Presse aus, dass der angeblich schlechteste Fahrradweg Viersens endlich saniert wird. Beides ist wahrlich nicht schlecht, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber um es deutlich zu sagen, erstens das Tempo, das wir in Richtung Fahrradfreundlichkeit in Viersen einschlagen, ist zu gering. Der von der Verwaltung eingeschlagene Weg der Entwicklung des neuen Verkehrsentwicklungsplans erweist sich in meinen Augen in erster Linie als ein Behinderungsinstrument Viersen fahrradfreundlicher zu machen. Sollte es uns zweitens gelingen, diesen Planungsprozess zu beschleunigen, dann werden wir schnell viel Geld brauchen, damit ein Planungsprozess, der schon so lange gebraucht hat, in der Verwirklichung sich nicht schon deshalb ad absurdum führt, weil er Ergebnisse umsetzt, die 15 Jahre in der Schublade darauf gewartet haben, dass sie umgesetzt werden. Und deshalb gehört für mich dieses Thema in die Prioritätenliste unserer Stadt.