Haushaltsrede Bündnis 90/Grüne zum Haushalt in Viersen

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich beim Verein Freunde von Kaniw und bei allen privaten Initiativen, Firmen, Vereinen, Gruppen und Privatpersonen bedanken, die sich hier in Viersen für Hilfslieferungen in die Ukraine und für die hier lebenden Geflüchteten einsetzen. Besten Dank auch an die Bürgermeisterin, den Verwaltungsvorstand und an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bislang durch vorausschauende Planung mögliche Engpässe bei der Versorgung und Unterbringung haben abwenden können.