Die finanzielle Lage von Niederkrüchten Gemeindefinanzen in unruhigen Zeiten stabilisieren

Die GPA habe dabei für mehr Formalien, Vorgaben und Kontrollen plädiert - also mehr Bürokratie. Damit, so der Tenor der Kommunalpolitiker, sei sie übers Ziel hinausgeschossen: etwa mit einer Mitarbeiterweiterbildung für ordnungsbehördliche Bestattungen, obwohl in der Tat nur zwei Beerdigungen ohne Angehörige in drei Jahren zu bewältigen waren. Der Rechnungsprüfungsausschuss war sich aber im Klaren, dass der nächste GPA-Bericht schlechter ausfallen wird. Die Haushaltssituation ist inzwischen weit schwieriger.