Kreis Viersen : Hauseigentümer überrascht Einbrecher

Kreis Viersen Gleich drei Einbrüche und Einbruchsversuche vermeldet die Polizei im Kreis Viersen für das Grenzland am Freitagabend. Unbekannte drangen am Freitag zwischen 18.50 und 22.15 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Bärlauchweg in Schwalmtal-Waldniel ein.

Sie schoben eine Jalousie hoch und schlugen das Glas der dahinter befindlichen Terrassentüre ein. Während sie das Obergeschoss durchsuchten kam der Hausbesitzer zurück, woraufhin die Einbrecher unerkannt durch den Garten flüchteten. Ob etwas entwendet wurde, stand am Sonntag noch nicht fest. Zwischen 14.40 und 20 Uhr drangen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus am Alten Kirchweg in Niederkrüchten-Elmpt ein. Sie hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Was entwendet wurde, stand am Sonntag noch nicht fest. Zwischen 15 und 18.50 Uhr waren Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus am Brempter Weg in Niederkrüchten eingestiegen. Sie entkamen mit Schmuck.