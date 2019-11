Dülken : Hausbewohner überraschen Einbrecher

Laut Polizei handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer. Foto: Michael Scholten

Dülken Eine ausgelöste Alarmanlage und Hauseigentümer, die just zur Tatzeit zurückkehrten – das war für zwei Einbrecher am Freitagabend dann doch ein bisschen viel. Das Duo nahm Reißaus. Die Täter hatten gegen 17.45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Nette aufgehebelt und gelangten so ins Haus.

Als die Eigentümer zurückkehrten, flüchteten die Einbrecher zu Fuß durch den Garten in Richtung an der Henkenmühle. Im Haus wurde nichts durchsucht und entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

(mrö)