Räume und Helfer gesucht „Haus der Igel“ plant Zweigstelle und Auswilderungsgehege im Kreis Viersen

Seit Januar haben Brigitte Thevessen und ihre Helfer vom Verein „Haus der Igel“ in Krefeld nach eigenen Angaben bereits rund 300 verletzte, kranke oder geschwächte Tiere behandelt. „Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt“, sagt die Vereinsvorsitzende. Was ihr in diesem Jahr besonders auffällt: Viele Igel landen in einem Zustand in der Pflegestelle, in dem sie nicht mehr zu retten seien. „Die sterben weg wie die Fliegen. Oft können wir ihnen nur noch die Schmerzen nehmen, das ist grausam“, sagt Thevessen. Der Anteil der Fundtiere aus dem Kreis Viersen sei hoch, berichtet die 61-Jährige. Aus diesem Grund möchte der Verein dort ein zweites Haus der Igel eröffnen, noch wird ein passender Standort gesucht. Darüber hinaus sollen schon bald die ersten Tiere in einem neuen Auswilderungsgehege am Borner See auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden.