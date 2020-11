Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Mobiltelefone

Viersen Vier Täter brachen nach Polizeiangaben in ein Telekommunikationsgeschäft an der Hauptstraße ein. Mit ihrer Beute flohen sie zu Fuß Richtung Remigiusplatz.

Vier bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Telekommunikationsgeschäft an der Hauptstraße in Viersen eingebrochen. Gegen 2 Uhr öffneten sie laut Polizei gewaltsam die gläserne Eingangstür.