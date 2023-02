Bildung in Viersen Hauptschule Süchteln will neuen Namen

Die städtische Gemeinschaftshauptschule Süchteln in Viersen will ihren Namen ändern. Im Dezember sprach sich die Schulkonferenz einstimmig dafür aus, die Schule nach dem Schriftsteller Max von der Grün zu benennen. Nun entscheidet der Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 7. März. Die Sitzung ist öffentlich (18 Uhr, Bürgerhaus Dülken, Lange Straße).