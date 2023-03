Umbenennung in Viersen Hauptschule plant für Namensänderung

Einstimmig empfiehlt der Schulausschuss dem Viersener Stadtrat, dass die städtische Gemeinschaftshauptschule Süchteln den Namen Max-von-der-Grün-Schule erhalten soll. In der jüngsten Ausschuss-Sitzung hatte Schulleiter Fred Falk vorgetragen, wieso die Schule umbenannt werden sollte und warum Autor Max von der Grün der richtige Namensgeber wäre. Der Ausschuss sprach ihm dafür Lob aus, „der Name passt zu ihrer Schule“, befand etwa Stephan Seidel (CDU). Frank a Campo (FDP) hob darüber hinaus hervor, dass die Schule „eine ganz hervorragende Arbeit“ leiste. Nach so viel Zuspruch ist Falk zuversichtlich, dass der Rat der Empfehlung des Ausschusses folgt. Dann fehle noch die Genehmigung der Bezirksregierung, erläutert er und fügt an: „Ich hoffe, dass das nur eine Formalität ist.“ Im Hintergrund plant die Schulgemeinschaft bereits für den Fall, dass die Genehmigung erteilt wird: „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Falk.