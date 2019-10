Niederkrüchten : Hastenraths Will begeisterte die Zuschauer in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die Gemeindebibliothek Niederkrüchten wird zehn Jahre alt. Deshalb gönnte sich das Team um Leiterin Uta Krüger etwas: Hastenraths Will. Gefragt und mit der Antwort: „Mädels, für Euch mach ich das“ gebucht.

Dicht gedrängt standen die Stühle, auf denen die Fans des Mannes Platz nahmen, „der wie kein anderer ein Karohemd tragen kann“, wie Daniela Buschkamp, Redakteurin des Grenzlandkuriers, den Landwirt aus dem Selfkant ankündigte. „Hastenraths Will erklärt die Welt“ – so heißen die Kolumnen, die seit 2016 in der Mönchengladbacher Ausgabe der Rheinischen Post und im Grenzlandkurier veröffentlicht werden.

In seinen Kolumnen beschäftigt er sich mit dem „Untergang der SPD“ und analysiert Wahlen: „Sie merken, das wird intellektuell. Aber in einer Bibliothek kann ich ja einiges voraussetzen.“ Was ihn freute: die Tabellenführung Borussia Mönchengladbachs: „Das ist für mich der schönste Retro-Trend, vor Plattenspieler, Polaroidkamera und Übergangsjacken“. In der Pause konnten die Gäste Fragen an Hastenraths Will notieren, die Buschkamp auf Omas Sofa stellte. Kann er kochen? Nein. Kochende Männer seien für ihn Kameradenschweine. Seine Lieblingsspeise? Pannas. Aus Blut gemacht, aus geronnenem, sonst wär es ja ein „Schmusi“. Und Urlaub? „So ein Abend wie heute in Elmpt ist Urlaub für mich“. Eine Antwort, bei der die Gäste dahin schmolzen, wenn sie es nicht schon vorher getan hatten, als der Kabarettist Kalle Wassong aufs Korn nahm, der erneut als Bürgermeister kandidiert – was solle er sonst machen, „der ist ja mittlerweile schwer vermittelbar, der Mann.“