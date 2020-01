Ehrenamt in Niederkrüchten : Hariksee: Verletzter Erpel flieht vor Rettern

Ehrenamt in Niederkrüchten

Erpel.Rettung am Hariksee bei Niederkrüchten-Brempt: Michael, Schütz, Anna Pilz und Erpel. Foto: Verein Fell und Federn

Niederkrüchten Anna Pilz und Michael Schütz von der Wildtierhilfe „Fell und Federn“ gaben nicht auf: Es dauerte vier Tage, bis der Fang gelang.

Das Team der Wildtierhilfe „Fell und Federn“ hat am Donnerstag zum ersten Mal einen Erpel mit einem Kippflügel am Hariksee gerettet. „Wir haben ihn zum Tierarzt gebracht“, sagt Michael Schütz. Doch die Diagnose stehe noch nicht fest.

Der Nettetaler und Kollegin Anna Pilz haben das Tier aus dem Hariksee gelockt - und das dauerte Tage, denn der verletzte Erpel wollte sich einfach nicht retten lassen. „Sobald er einen Kescher gesehen hat, ist er weggelaufen“, erzählt Schütz. Und Enten seien recht schnell. Bereits am Montag hatte eine Spaziergängerin die männliche Ente mit dem abstehenden Flügel bemerkt, doch für eine Rettung sei es laut Schütz wegen der einsetzenden Dunkelheit zu spät gewesen. Am Dienstag haben die Tierretter versucht, den Erpel mit Futter aus dem Wasser zu locken. Doch das gelang nicht. Am Dienstag habe es zwei weitere Versuche gegeben. Doch erneut flüchtete das Tier ins Wasser.