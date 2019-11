Niederkrüchten/Schwalmtal : Hariksee leidet unter Algen und Verlandung

Der Schwalmverband sieht am Hariksee zwei Probleme: durch die Wasserpest und die zunehmende Verlandung. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal/Niederkrüchten (busch-) Die wuchernde Wasserpest-Pflanze und die zunehmende Verlandung des Hariksees –- das sind zwei Themen, die Thomas Schulz, Geschäftsführer des Schwalmverbands, zurzeit beschäftigen. Und so wie es aussieht, werden sie nicht schnell erledigt werden.

„Wir befinden uns in Gesprächen mit den beiden Eigentümern des Brempter Sees und des Hariksees“, erläuterte Schulz im Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr in Niederkrüchten. Einzelheiten seien noch zu klären, ehe der Schwalmverband handeln kann. Eine Aussage, die bei Johannes Wahlenberg (CDU) nicht gut ankam. Er erinnerte an einen CDU-Antrag von 2016. Und noch immer sei nichts passiert.