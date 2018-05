Viersen : Hanns-Dieter-Hüsch-Schule sucht Freiwilligendienstler

Viersen Ab sofort sucht die Hanns-Dieter-Hüsch-Schule des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) nach jungen Frauen und Männern, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind und entweder im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes oder eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) ab dem kommenden Schuljahr dort mitarbeiten möchten. Die LVR-Hanns-Dieter-Hüsch-Schule an der Horionstraße 14 in Süchteln ist eine Schule für Kranke, in der ausschließlich die Kinder und Jugendlichen der Kinder- und Jugendpsychiatrie unterrichtet werden.

"Es ist ein Jahr voller Herausforderungen und vor allem voller positiver Erfahrungen", berichtet Anna Schmölders. Die 19-Jährige ist seit vergangenem Sommer im Rahmen ihres FSJ an der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule tätig und betont besonders, dass dies eine gute Zeit gewesen sei, um ihre persönlichen Grenzen kennenzulernen sowie ihre Stärken zu entfalten.

Auch die 19-jährige Anna Gartz ist dort als Bundesfreiwillige, sogenannte Bufdi, tätig und kann Schmölders nur zustimmen: "Mein Selbstbewusstsein wurde besonders dadurch gestärkt, dass einem so viel Vertrauen entgegengebracht wurde, so dass man sich vielfältig einbringen konnte." An erste Stelle werde der Mehrwert dieser Arbeit gesetzt, nämlich dass man Dankbarkeit und Wertschätzung zurückbekäme.

Dahingehend resümiert Lisanne Deisen (19), die ebenfalls als FSJlerin tätig ist: "Das Besondere an der Arbeit ist, dass Schüler nicht bloß Schüler sind, sondern die Arbeit mit dem Menschen und seiner individuellen Geschichte im Vordergrund steht."



In einer Sache sind die drei sich einig: Das FSJ hat den Schwerpunkt ihrer Berufswahl geändert, so dass es nun das Ziel aller ist, Sonderpädagogik zu studieren. Jetzt, wo sie im Sommer ihren Dienst beenden müssen, halten sie fest, dass dieses Jahr keine vertane Zeit, sondern eine Bereicherung war.

Informationen rund um sämtliche Freiwilligendienste findet man auf der Seite der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) unter www.ijgd.de. Mehr Informationen zu dem FSJ an der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule gibt es im Internet unter www.hanns-dieter-huesch-schule.lvr.de oder telefonisch unter Rufnummer 02162 965255 oder 02162 965259 sowie per E-Mail an thomas.gripskamp@lvr.de. Besuche und Hospitationen sind nach Absprache mit der Schule möglich.

