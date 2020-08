Kostenpflichtiger Inhalt: Sexuelle Handlungen unter Kindern : „Handeln, wenn Doktorspiele nicht zum Alter passen“

Ingo Spitczok von Brisinski ist Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der LVR-Klinik Viersen. Er beantwortet Fragen zur Sexualität unter Kindern. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Interview Viersen Nach dem Vorwurf zu sexuellen Handlungen unter Kindern in einer Kita erklärt Ingo Spitczok von Brisinski, Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der LVR-Klinik Viersen, was Eltern zur kindlichen Sexualität wissen müssen.