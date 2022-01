Mobilität in Niederkrüchten : Trotz Umbau keine Barrierefreiheit an der Bushaltestelle am Lindbruch

Für 18 Meter lange Gelenkbusse geplant, für elf Meter lange Standardbusse ein Problem: Das Ein- und Aussteigen an der Haltestelle Am Lindbruch ist nach dem Umbau nicht leichter geworden. Foto: Heribert Brinkmann

Niederkrüchten Die Bushaltestellen am Lindbruch im Zentrum von Niederkrüchten wurden barrierefrei umgebaut. Nur in der Praxis funktioniert es nicht richtig. Welche Probleme die Busfahrer haben – und was die Gemeinde dazu sagt.