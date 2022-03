Serie von Sachbeschädigungen im Raum Niederkrüchten : Haltestellen zerstört - 5000 Euro Schaden

Die Gemeinde hofft auf die Beobachtungen von Zeugen. Sie sollen sich bei ihr oder bei der Kreispolizei melden. Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Niederkrüchten Die Gemeindeverwaltung appelliert an die Niederkrüchtener, Hinweise an sie oder die Polizei zu geben.

(busch-) Immer wieder Beschädigungen an Haltestellen abends oder nachts: Eingeschlagene Glasscheiben, zerstörte Schaukästen und demolierte Mülleimer gab es an zehn Haltepunkten in der Gemeinde Neiderkrüchten in der vergangenen Woche. Zuletzt war die Haltestelle am Gewerbegebiet Dam betroffen. „Der Schaden beträgt insgesamt rund 5000 Euro“, erklärt Frank Grusen, zuständig für die Pressearbeit bei der Gemeindeverwaltung, auf Anfrage.

Für die Gemeinde sei es schweig, das Problem zu lösen, denn: „Eine Überwachung der Haltestellen ist nicht möglich“, sagte Grusen.

Stattdessen hoffe man auf die Unterstützung der Niederkrüchtener: Die Gemeinde sucht jetzt Zeugen, die die Zerstörungen beobachtet haben und bittet darum, Hinweise auf die Verursacher entweder an die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 02163 980-0 oder per E-Mail an: info@niederkruechten.de zu geben oder sich bei der Polizei im Kreis Viersen unter der Rufnummer 02162 3770 melden oder zu schreiben an die E-Mail „poststelle.viersen@polizei.nrw.de“.

Die Haltestellen sind nicht die einzigen Problempunkte im Gemeindegebiet, auch wenn sie aktuell am häufigsten auftreten. „Daneben gibt es immer wieder Beschädigungen am Stadtmobiliar, Graffiti oder Vandalismus an den Grünanlagen“, erklärte Grusen.

(busch-)