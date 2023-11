Halloween-Bilanz Kreis Viersen Vier Verletzte bei Party, Flaschen gegen Busse

Flaschenwürfe, gezündete Böller, vier Verletzte: Die Polizei ist in der Halloween-Nacht ein gutes Dutzend Mal ausgerückt, weil Feiernde die Grenzen zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten überschritten. In Nettetal wurden kurz vor 1 Uhr vier Besucher einer Halloween-Party leicht verletzt; ein Mann hatte Pfefferspray versprüht. Bereits gegen 20.10 Uhr hatten Kinder ein Haus mit Eiern beworfen; dabei ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Gegen 23.10 Uhr warfen Unbekannte Böller gegen Fensterscheiben. In Brüggen zündeten Jugendliche gegen 18.45 Uhr Böller, warfen sie gegen eine Bushaltestelle und flüchteten. In Viersen zündete eine Gruppe gegen 20.15 Uhr im Naturschutzgebiet hinter dem Sportplatz an der Krefelder Straße Feuerwerkskörper. Die wurden auch gegen 22.30 Uhr am Rathausmarkt auf Busse geworfen. Jugendliche zielten dort auch mit Flaschen auf die Busse. In Schwalmtal schmissen mehrere Jugendliche gegen 21.30 Uhr Flaschen am Altbau des Gymnasiums und beschmierten Scheiben. „Es gibt immer noch Kinder und Jugendliche, die den Unterschied zwischen Spaß und Fehlverhalten nicht kennen“, sagte ein Polizeisprecher.