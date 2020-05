Sport in Viersen : Hallenöffnung für Sportvereine steht bevor

Sport in Viersen

Noch sind die Türen der Karl-Rieger-Halle in Süchteln zu. Foto: Nadine Fischer

Viersens Sportvereine können aufatmen: In der Stadt Viersen laufen derzeit die Vorbereitungen zur raschen Öffnung der städtischen Gymnastik-, Turn- und Sporthallen für die Sportvereine – allerdings, coronabedingt, mit Einschränkungen.

Eigentlich ist kontaktfreier Sport auch in Sport-, Turn- und Gymnastikhallen bereits seit vergangener Woche wieder erlaubt. Dem stehe aber die Corona-Betreuungsverordnung entgegen, die Externen grundsätzlich verbietet, Schulgebäude zu betreten, so Stadtsprecher Frank Schliffke. Die Verwaltung rechne damit, dass am Montag, 25. Mai, weitere Informationen vorliegen, nach denen dann die genauen Öffnungszeiten der einzelnen Hallen bestimmt werden können. Neben der reinen Sportfläche werden nur die Toiletten und Sanitätsräume zugänglich sein. Dusch- und Waschräume, Umkleiden, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume müssen aufgrund der rechtlichen Vorgaben auch weiterhin geschlossen bleiben. Außerdem gibt es eine Vielzahl weiterer Einschränkungen. Dazu müssen die Vereine ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept vorlegen. Alle betroffenen Vereine wurden bereits von der Stadtverwaltung angeschrieben, erklärte der Stadtsprecher. Nun müssten die vorrangigen Anforderungen der Schulen und die Interessen der Vereine sowie der Reinigungs- und Hygieneplan für die Hallen unter einen Hut gebracht werden.