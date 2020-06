Corona in Viersen : Hallenbad Ransberg öffnet Samstag wieder

Höchstens 48 Besucher dürfen zeitgleich ins Hallenbad. Tickets müssen vorab via Internet erworben werden. Foto: Paul Offermanns

Viersen Das Hallenbad Ransberg in Viersen-Dülken nimmt am Samstag, 6. Juni, unter einer Vielzahl von Hygienemaßnahmen den Betrieb wieder auf. Das teilte der Betreiber am Donnerstag mit. Die NEW habe ein Konzept entwickelt, das die Öffnung unter Pandemiebedingungen ermöglicht.

