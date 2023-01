Gute Nachricht für Schwimmer Warum das Brüggener Bad wieder geöffnet wird

Zufrieden mit der früheren Öffnung ist auch FDP-Vorsitzender Andreas Bist: Er hatte die Verwaltung am 6. Januar in einem Schreiben aufgefordert, das Schwimmbad wieder zu öffnen und diesen Brief auch an die Vorsitzenden aller Ratsfraktionen geschickt. „Der Wunsch in der Bevölkerung war da“, sagte Bist am Donnerstag. Nach nun rund vier Monaten Verzicht auf das Hallenbad sei es an der Zeit, insbesondere den Kindern wieder das Schwimmen zu ermöglichen. Aus FDP- Sicht gebe es nichts, was gegen eine Öffnung spricht. Die allgemeine Lage werde laut aktueller Berichte als stabil bewertet. Zudem seien alle anderen Hallenbäder im Kreis geöffnet, daher man sich von dieser Maßnahme verabschieden.