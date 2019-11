Brüggen : Hallenbad nach Reparatur wieder offen

Brüggen Die Reparaturen im Hallenbad Brüggen sind beendet; unter anderem war der Hubboden defekt. Die Schwimmstätte an der Hochstraße 33 ist seit Dienstag, 12. November, wieder geöffnet, wie Kämmerer Oliver Mankowski in der jüngsten Ratssitzung mitteilte.

Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr, dienstags bis freitags zusätzlich von 15 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 14 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 8.15 bis 13. Uhr. Ausnahme am 16. November, dann finden die Kreismeisterschaften statt.