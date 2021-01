Festnahme in Viersen : 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Viersen Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er soll bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt Widerstand geleistet haben.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagmittag an der Hauptstraße in Viersen einen 25-Jährigen festgenommen. Er ist jetzt in Untersuchungshaft. „Gegen den Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, lag ein Haftbefehl vor“, informierte ein Sprecher der Kreis-Polizei.