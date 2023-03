Häusliche Gewalt in Viersen 27-Jähriger sorgt für zwei Polizeieinsätze

Bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in einer Wohnung in Viersen hat ein 27-jähriger Dülkener Widerstand geleistet und einen Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 27-Jährige schließlich mit Zwangsmaßnahmen gefesselt und in Gewahrsam genommen. Den Angaben zufolge hatte am Samstag gegen 16.15 Uhr eine 31-jährige Viersenerin in der Polizeiwache in Viersen Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet, weil sie von ihrem Lebensgefährten geschlagen worden sei. Einsatzkräfte der Polizei trafen danach den 27-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung an und sprachen eine zehntägige Wohnungsverweisung aus, welcher der Mann auch nachkam. Gegen 18 Uhr wurden, wie die Polizei weiter berichtet, Einsatzkräfte erneut zur Adresse gerufen: Der 27-Jährige war zurückgekehrt und hatte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft. Als die Polizisten eintrafen, kam ihnen der Mann schreiend entgegen und ließ sich nicht beruhigen. Später auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen.