Aktion am zweiten Septemberwochenende : Freitag und Samstag heißt es „Heimat shoppen“ in Nettetal

Nettetal Alljährlich gibt es die Aktionstage „Heimat shoppen“ am zweiten Septemberwochenende, um auf den stationären Handel und dessen Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten in einer Stadt aufmerksam zu machen.

In diesem Jahr findet „Heimat shoppen“ am Freitag, 9. September, und Samstag, 10. September, statt. Viele Geschäfte in Nettetal sind wieder mit dabei. Sie präsentieren sich gemeinsam mit den Werberingen in Lobberich, Kaldenkirchen und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Breyell sowie dem Verein Nettepunkt.