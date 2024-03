Im St-Wolfhelm-Gymnasium Schwalmtal Schüler diskutieren, was Europa jungen Menschen bietet

„Konflikte, Krisen, Kriege – was bietet Europa jungen Menschen?“ Das war die Leitfrage, die Schüler am St. Wolfhelm-Gymnasium jetzt in einer Podiumsdiskussion und in kleineren Runden mit Experten nachgegangen sind. Die Veranstaltung sollte sie auf die Europawahl vorbereiten, an der erstmalig in Deutschland Jugendliche ab 16 Jahre teilnehmen dürfen. Zuvor hatten Schüler des Englisch-Leistungskurses der Q1 schon eine Kursfahrt ins Europaparlament nach Brüssel unternommen und mit dem EU-Parlamentarier Stefan Berger diskutiert.