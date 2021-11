Bildung in Schwalmtal : Gymnasium stellt sich digital vor

Schulleiter Thomas Martens lädt Viertklässler für Samstag zum digitalen „Tag der offenen Tür“ ein. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Am St.-Wolfhelm-Gymnasium in Schwalmtal Waldniel wird der für Samstag, 4. Dezember, geplante Tag der offenen Tür erneut digital stattfinden. Auf der Homepage unter werden dazu am 4.

Dezember spezielle Inhalte freigeschaltet, etwa eine Begrüßung von Schulleiter Thomas. Martens und der Schüler, ein von Schülern gedrehter Imagefilm, ein virtueller Rundgang durch das Gymnasium, der auch einen Einblick in die Fachräume bietet, diverse Mitmach-Angebote, die den Unterricht erlebbar machen, sowie ein Kurzvideo zu den neuen Prowiseboards. Geplant ist zudem eine Veranstaltung für Dienstag, 11. Januar, bei der Eltern zusätzliche Informationen erhalten und ihre Fragen stellen können. Je nach Infektionslage wird dies ebenfalls eine digitale Veranstaltung werden.

(busch-)