Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise in Schwalmtal : Mit Sicherheitsabstand zum Abitur

Arne Pollmanns aus Brüggen, Valentina Faulenbach aus Schwalmtal und Fabian Weller (r.) aus Niederkrüchten sind drei der 74 Abiturienten. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Am St.-Wolfhelm-Gymnasium in Schwalmtal-Waldniel stehen nur noch wenige Abiturprüfungen aus. Drei Jugendliche erzählen, wie sie das Corona-Abitur erlebt haben und was sie jetzt mit Ballkleid und Anzug machen – Kleidung, die sie bei keinem Abi-Ball werden tragen.