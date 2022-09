„Seydlitz Geographie“ für die Mittelstufe : Wie Viersens Afrika-Hilfe Schule macht

Der Togo-Tag ist in jedem Schuljahr die erste Aktion der Togo-Gruppe des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Ein Erfolgsprojekt des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums und der Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika wird in der neuen Auflage des Schulbuchs „Seydlitz Geographie“ für die Mittelstufe vorgestellt. Die Schule unterstützt ein Gymnasium in Togo – und das bedeutet den Togoern viel, wie Journalist Ambroise Klevor beim Besuch in Viersen deutlich machte.