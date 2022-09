Schulleben in Schwalmtal : Gymnasiasten singen ein Lied für den Frieden

Schulleben in Schwalmtal

Schwalmtal Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause präsentiert das Gymnasium St. Wolfhelm in der Achim-Besgen-Halle wieder die Fülle seines Kultur-Schaffens.

Ein bunter Abend mit viel Musik, Tanz und Unterhaltung von Schülern und Lehrern des Gymnasiums St. Wolfhelm ist für Donnerstag, 15. September, in der Achim-Besgen-Halle geplant. Es ist die erste große öffentliche Präsentation des kulturellen Angebots der Waldnieler Schule nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause.

„Einen besonderen Höhepunkt bildet ein Chorprojekt, das unseren drei Flüchtlingskindern gewidmet ist“, sagt Musiklehrerin und Mit-Organisatorin Nina Lobmeyr. Geplant sei, mit den Schülern aus der Ukraine ein Friedenslied zu singen. Das Besondere daran: Die Melodie des Liedes basiert auf einem traditionellen ukrainischen Volkslied, Strophen in verschiedenen Sprachen wurden ergänzt.

Der Abend wird auch zeigen, wie die Gymnasiasten erneut den Chor-Gesang für sich entdeckt haben. „Durch die Corona-Pandemie haben viele Kinder in der Unterstufe noch gar nicht erlebt, wie es ist, im Chor zu singen“, hat Lobmeyr beobachtet. Deshalb sei zu Beginn des Schuljahres ein Chor-Angebot für die Klassen 5 bis 7 kaum gefragt gewesen. Gemeinsam mit David Koebele konnte sie die jungen Gymnasiasten wieder dafür begeistern: Inzwischen zählt der Unterstufenchor 91 Kinder.

Der Erlös des bunten Abends wird zu 50 Prozent an geflüchtete Kinder aus der Ukraine gespendet werden. Die anderen 50 Prozent sollen der Fachschaft Musik des Gymnasiums zu Gute kommen. Sie will mit dem Geld neue Instrumente kaufen, um in den Klassen zu musizieren.