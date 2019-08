Klimaschutz : Gutes tun und Geld dafür bekommen

Energieberater Thomas Bertram gab auf Einladung der CDU Tipps zum Energiesparen und umweltfreundlicher Stromerzeugung.

Auf jedem Quadratmeter der Stadt Viersen landet im Laufe eines Jahres die Energiemenge von 100 Litern Super-Benzin. Die Sonne liefert sie. Man muss sie nur einsammeln. Erfreulicherweise hat die Stadt ziemlich viele Quadratmeter, recht genau sind es 91,07 Millionen. Das entspricht also der Kraft von mehr als neun Milliarden Litern Super. Und wer die Energie einsammelt, wird dafür 20 Jahre lang finanziell belohnt. Allerdings ist Eile geboten – voraussichtlich schon im April 2020 läuft das Angebot aus, spätestens im Oktober 2020.

Mithilfe einer Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach. Wer einen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden pro Jahr hat und eine Anlage von sieben Kilowattpeak installiert, muss zwar rund 11.500 Euro investieren, spart aber in 20 Jahren rund 3300 Euro, rechnete Bertram vor. Wer keine 11.500 Euro hat, kann einen zinsgünstigen KfW-Kredit in Anspruch nehmen. Besitzer einer Photovoltaik-Anlage bekommen auf zwei Wegen eine Entlohnung: Sie schmälern ihre Stromrechnung, weil sie einen Teil des Stroms selbst produzieren. Und: Was sie nicht selbst verbrauchen, wird ins Stromnetz eingespeist und aktuell mit 11,11 Cent pro Kilowattstunde vergütet. Wer sich bei der Steuererklärung Mühe gibt, kann sogar noch mehr herausholen. Die Mehrwertsteuer der Anlage wird erstattet, weil Besitzer einer PV-Anlage als Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt sind. Gleich im ersten Jahr lassen sich 20 Prozent der Anlagekosten abschreiben; das schmälert den Gewinn und senkt die Steuerlast.