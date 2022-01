Sport in Schwalmtal : Der SC Waldniel erhält Geld vom Land zur Sanierung

Schwalmtal Der SC Wadniel kann von einer Förderung aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW profitieren. Wofür er die rund 29.000 Euro verwenden will.

Der SC Wadniel kann von einer Förderung aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes NRW profitieren. Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, gab jetzt die positive Entscheidung dazu bekannt. Demnach erhalten die Waldnieler Sportler 28.940 Euro. Das Geld soll für eine neue Beregnungsanlage auf dem Naturrasenplatz im Dr.-Ernst-van-Aaken-Stadion genutzt werden. Auf dieser Anlage stehen noch weitere größere Veränderungen an: So soll der Ascheplatz perspektivisch durch einen neuen Kunstrasenplatz ersetzt werden. Das Problem für die rund 1300 Menschen in drei Vereinen, die auf der Anlage Sport treiben: Ihnen fehlt der Platz. So ist der Naturrasenplatz ohne Flutlicht nur bei gutem Wetter und Tageslicht zu nutzen, der Ascheplatz ist nach der ersten Einschätzung eines Gutachters derart marode, dass sich eine Instandsetzung nicht rentiert.