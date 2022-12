Frühere Lehrerin setzte sich für Verlegung ein Gunter Demnig verlegt erste  Stolpersteine in Brüggen

Seit 1996 verlegt der gebürtige Berliner Demnig (75) zur Erinnerung an Opfer aus der Zeit des Nationalsozialismus Stolpersteine weltweit und in Deutschland. Rund 15.000 Steine liegen in NRW zum Gedenken an die Menschen, die vom nationalsozialistischen Terror-Regime verfolgt, deportiert, ermordet oder in den Suizid getrieben wurden. Jeder Stein kostet 120 Euro.