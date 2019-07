Schützenfest in Gützenrath : Gützenrath feiert mit Bernhard Breuer

Niederkrüchten Für den Schützenfest-Montag gibt es einen großen Familientag als Ersatz für den Mai-Day.

Die St.-Bartholomäus-Schützenbruderschaft feiert von Freitag, 5. Juli, bis Montag, 8. Juli, ihr Schützenfest. Schützenkönig Bernhard Breuer und seine Königin Anita führen die Gützenrather Schützen an. Den beiden stehen die Ministerpaare Wolfgang und Lola Vierbücher sowie Guido Müller und Marina Thannheiser zur Seite. Das Schützenfest beginnt freitags mit einem Umzug. Im Festzelt am Laarer Weg kann ab 19.30 Uhr beim Schützenball getanzt werden. Nach Kranzniederlegung und Großem Zapfenstreich am Samstag, 6. Juli, um 16.40 Uhr am Ehrenmal beginnt um 17.30 Uhr die Parade auf der Kaldenkirchener Straße. Um 19.30 Uhr folgt der Königs-Gala-Ball.