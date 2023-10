Güterbahnhof Viersen Feuerwehr löscht Güterwaggon unter erschwerten Bedingungen

Zuerst kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu: Am Mittwochabend geriet im Viersener Güterbahnhof ein Waggon in Brand. Die Feuerwehr wurde bei ihren Löscharbeiten durch einen defekten Hydranten behindert. Deshalb setzte sie ihr neues Tanklöschfahrzeug ein. Die Bahn sperrte sämtliche Gleise im Bahnhof für den Verkehr. Am Ende verlief der Einsatz glimpflich: Der brennende Waggon wurde gelöscht — und die Flammen griffen nicht auf einen auf dem Nebengleis stehenden Güterzug mit Gefahrgut über.