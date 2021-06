Corona in Viersen : Politische Banner an Schule — Staatsschutz ermittelt

Politische Banner an Schule — Staatsschutz ermittelt

Corona in Viersen

Die Polizei gab die Ermittlungen an den Polizeilichen Staatsschutz ab. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen An einer Grundschule in Viersen haben Unbekannte mehrere Banner aufgehängt, die sich gegen das Impfen und die Corona-Schutzmaßnahmen richteten. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Noch vor Schulbeginn war die Polizei zur Stelle: Unbekannte haben an der Grundschule Rahser in Viersen mehrere Transparente mit Aufschriften angebracht, die den Staatsschutz auf den Plan riefen. „Es handelte sich um Aufschriften mit Anti-Impf- und Anti-Schutzmaßnahmen-Thematik“, erklärte eine Sprecherin des Staatsschutzes. Die Transparente hätten einen politischen Inhalt gehabt, deshalb habe die Kreispolizei Viersen die Ermittlungen an den Staatsschutz abgegeben. Aufgabe des Polizeilichen Staatsschutzes ist die Bekämpfung von politisch motivierter Kriminalität.