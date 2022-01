Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten : Heimatbücher für die Grundschule

Niederkrüchten In der Schülerbücherei der Grundschule am Lütterbach gab es keine Bücher für die Heimat? Das geht gar nicht, fanden die Vorstandsmitglieder des Heimat- und Kulturvereins. Jetzt wurde eine Spende von Heimatbüchern vor Ort übergeben.

Die „Schule am Lütterbach“ in Niederkrüchten ist im Sommer 2020 an ihren neuen Standort am Oberkrüchtener Weg gezogen. Das Team der Schülerbücherei hat den Betrieb nun voll aufgenommen und festgestellt, dass im Bestand kaum Bücher über die Heimat in und um Niederkrüchten herum vorhanden waren. Da lag es nahe, den Heimat- und Kulturverein (HKV) in Niederkrüchten um Hilfe zu bitten. Der Verein hat sofort zugestimmt, eine große Anzahl an Heimatbüchern und Schriften aus dem eigenen Bestand für die Schülerbücherei zu spenden. HKV-Geschäftsführer Werner Tiskens überreichte jetzt dem Team der Bücherei in Anwesenheit des Schulleiters Bodo Dora und des Vereinsvorstandes eine umfangreiche Sammlung an heimatlichen Büchern. RP