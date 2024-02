Bildung in Viersen Vorlesestunde mit der blinden Frau

Während die blinde junge Frau einen Teil der Kinder mit zu den weiteren Hilfsmitteln nimmt, zu denen unter anderem der Füllstandsanzeiger gehört, der blinden Menschen hilft, Tassen zu befüllen, haben Weiss und Bennewitz an den beiden Blindenschreibmaschinen Platz genommen. Jonathan und Max dürfen ihre Namen in Brailleschrift schreiben. Jede Maschine hat sechs Tasten, die mit Nummern markiert sind. Was für welchen Buchstaben gedrückt werden muss, verrät das Blindenschriftalphabet. Die zwei, die vier und die fünf zusammengedrückt ergeben so das J. Für das a muss hingegen nur die eins gedrückt werden. „Wenn ihr eure Namen geschrieben habt, könnt ihr sie euch von Nina vorlesen lassen und so schauen, ob ihr sie richtig geschrieben habt“, sagt Bennewitz, als sie den ersten schmalen weißen Streifen Papier mit den kleinen Erhebungen überreicht.