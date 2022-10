Bildung in Niederkrüchten : Grundschule Elmpt ist jetzt „Schule ohne Rassismus“

Als fünfte Grundschule im Kreis wurde jetzt die GGS Elmpt als „Schule ohne Rassismus“ zertfiziert. Pate ist Bürgermeister Kalle Wassong. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Am Anfang war es lediglich eine Idee, die Sabrina Vieten hatte. Die Schulsozialarbeiterin an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Elmpt stieß das Projekt an, das jetzt in Form einer großen Tafel Gestalt angenommen hat. Die GGS Elmpt darf sich als erste Schule in der Gemeinde Niederkrüchten „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ nennen.

Rund anderthalb Jahre dauerte es von der Idee bis zur Zertifizierung. Bei Schulleiter Mark Huneck und dem gesamten Lehrerteam stieß der Gedanke, eine solche Schule zu werden, auf offene Türen. Gemeinsam mit den Schülern und Eltern machte man sich auf den Weg.

Um in das Netzwerk aufgenommen zu werden, braucht es 70 Prozent der Stimmen aller, die am Schulleben beteiligt sind. Angefangen von Schülern und Lehrern über Schulangestellte wie Hausmeister und Sekretärinnen bis hin zu den Eltern. Das Ergebnis der GGS: 75 Prozent. Bei der ebenfalls benötigten Patensuche brauchte es keine Überlegungen. Von der ersten Sekunde an stand fest, dass es der Niederkrüchtener Bürgermeister Karl Heinz Wassong (parteilos) werden sollte. „Courage zu zeigen, bedeutet auch, mutig zu sein. Mut zu haben, für andere da zu sein und hinter ihnen zu stehen, egal, was wiederum andere sagen“, betonte Wassong bei der feierlichen Siegelübergabe auf dem Schulhof der GGS Elmpt. Zahlreiche Grundschüler und ihrer Eltern waren zu der Premiere erschienen und erlebten die feierliche Enthüllung der großen Tafel mit dem Schriftzug „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“.