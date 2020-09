Betreuungsverein fehlt Nachfolger : Bracht: Suche nach Nachfolger im Betreuungsverein

An der Katholischen Grundschule Bracht wird eine Nachfolge für den Betreuungsverein gesucht (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Brüggen Am Dienstag, 29. September, findet eine Mitgliederversammlung des Vereins „Betreute Grundschule Bracht“ statt. Dabei geht es um die Zukunft der Betreuung.

An der katholischen Grundschule in Bracht wird zurzeit die Zukunft der Betreuung diskutiert. Darüber berichtete Wilfired Bouscheljong, Leiter des Sachgebiets Bildung und Familie, in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses. Bisher leitete Martina Becker als erste Vorsitzende den Förderverein „Betreute Grundschule Bracht“, der sich um die Betreuung kümmert. „Familie Becker möchte nicht mehr weitermachen“, erklärte Boucheljong.