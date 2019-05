Städtische Galerie in Viersen : Von Traumfängern und Überfliegern

Die Klasse 1b der Albert-Schweitzer-Grundschule entwarf diesen Ballon. Gemeinsam wollen die Schüler inklusive Klassentier Nico in die Länder fliegen, aus denen sie kommen. Unterwegs sammeln sie in den Säckchen Träume ein. Die schlechten Träume werden als Ballast wieder abgeworfen. Foto: Sabine Janssen

Viersen Die Städtische Galerie zeigt ab Sonntag die Ergebnisse des Kulturstrolche-Wettbewerbs. 13 erste Klassen von sechs Viersener Grundschulen bewerben sich mit ihren Kunstwerken zum Thema „Wovon träumst du denn?“.

Kinderträume können manchmal erschreckend realistisch sein. „Ich träume davon, dass meine Mama mich wieder besuchen kann im Kinderheim“, schreibt ein Grundschüler. Ein anderer wünscht sich ein Einhorn, und ein weiterer möchte, dass Abdullah in den Fußballverein kommt. Die Kinder der 1b der Albert-Schweitzer-Schule haben aufgelistet, wovon sie träumen, und sie haben dazu gebastelt: einen Ballon, mit dem sie gemeinsam in die Länder fliegen, aus denen sie kommen. Ihre Träume haben sie in Säckchen an dem Korb befestigt. Die guten werden wahr, die schlechten werfen sie als Ballast ab.

Nicola Nilles (li.) und Jutta Pitzen freuen sich über die Kunstwerke. Foto: Sabine Janssen

Der Ballon ist mit weiteren Werken der kleinen Künstler von Sonntag, 26. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, in der Städtischen Galerie zu sehen. 13 erste Klasse von sechs Viersener Grundschulen bewerben sich mit ihren Arbeiten um die Teilnahme an den Kulturstrolchen. „Zehn Klassen können teilnehmen“, sagt Nicola Nilles von der Kulturabteilung der Stadt. Sie selbst ist ein Kulturstrolch der ersten Stunde. Sie hat das Programm, das Grundschülern Kunst nahebringen soll und ihnen Blicke hinter die Kulissen gewährt, im Jahr 2007 in Viersen installiert. „Im ersten Jahr hatten wir vier Anmeldungen“, sagt Nilles. Inzwischen sind die Kulturstrolche sehr beliebt. Wenn eine Klasse „Strolch“ werden möchte, muss sie beim Wettbewerb mitmachen – so wie die Bewerber jetzt. Jedes Jahr gibt die Stadt ein Thema vor. In diesem Jahr ist das: „Wovon träumst du denn?“.

Die 1a der Grundschule Dammstraße hat ein Bett aufgebaut. Foto: Sabine Janssen

Info In der Kulturszene schnuppern Galerie Geöffnet dienstags bis samstags, 15 bis 18 Uhr, sonntags und feiertags, 11 bis 18 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Kulturstrolche Grundschüler besuchen von der zweiten bis vierten Klasse Kultureinrichtungen in Viersen und Umgebung. Info bei der Kulturabteilung Stadt, E-Mail nicola.nilles@viersen.de.

Mit Fantasie sind die Erstklässler ans Werk gegangen. Die 1b der Brüder-Grimm-Schule hat eine Patchwork-Decke gefertigt. Die 1c der Grundschule Dammstraße träumt davon, dass aus Müll Kunst wird und hat aus Verpackungen Traumroboter gebastelt, die sie in einer schönen Landschaft platziert. Die 1a der Grundschule Dülken an der Dammstraße ist in den Wald gegangen, hat Holz gesammelt und ein Bett gebaut. Klar, wer schläft, träumt. Die katholische Grundschule an der Zweitorstraße hat ein Zelt in der Galerie aufgeschlagen. Mit Liebe zum Detail: Das Zelt ist von außen mit bunten Steinen beschwert, die die Namen der Kinder tragen. „Es sind viele tolle Arbeiten dabei“, sagt Jutta Pitzen, Leiterin der Galerie.

Bitte eintreten in das Traumzelt. Die Klasse 1b der katholischen Grundschule an der Zweitorstraße hat einen Raum zum Entspannen geschaffen. Foto: Sabine Janssen