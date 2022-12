Ungewöhnliches Angebot für Kinder aus Born Grundschüler erlebten Oper einmal anders

Einige Kinder kamen als Lebkuchenkinder auf die Bühne, andere als Schneemänner bei „Frau Holle“. Keine Überraschung, dass die Kinder über eine Stunde gespannt zuschauten. Danach konnten sie Fragen an die Opernsänger stellen. „Hat der Zaubertrank lecker geschmeckt?“ oder „Wo habt ihr die Halsketten für das Märchenland her?“ wollten sie wissen. Claudia Nölkes, Leiterin der Borner Grundschule, freute sich sehr, dass den Kindern nicht nur alte Märchen nähergebracht werden konnten, die einige nicht mehr kannten. „Die Schauspieler singen auch recht deutlich, so dass man den Gesang gut verstehen kann“, sagte sie. Für die meisten Grundschüler sei es der erste Kontakt mit einer Oper gewesen. Zudem erhielt die Schule vorab Materialien, um das Thema Oper zu besprechen. „Mit Unterstützung von Gemeindereferentin Kathrin Hollmann am Klavier haben wir mit der ganzen Schulgemeinschaft geprobt“, erzählt Nölkes. Das Ziel, leichte Operneinheiten anzubieten, kam bei den Kindern sehr gut an; sie applaudierten kräftig.