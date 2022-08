Umstrittenes Vorhaben auf der Rösler-Brache in Schwalmtal : Grüne werben für Suche nach einer MLP-Alternative

Schwalmtal In einem offenen Brief machen sich die Bündnisgrünen erneut für eine Suche nach Alternativen zum Investor MLP für die Rösler-Brache stark - auch nach dem politischen „Ja“ für einen neuen Gewerbe- und Logistikpark auf der Rösler-Brache. Wie die Verwaltung mit dem Einwand des Grünen-Fraktionsgeschäftsführers umgeht.

Die Gemeindeverwaltung Schwalmtal wird sich zu einer Eingabe von Jörg Vander, Fraktionsgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, im Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan „Rösler Draht“ nicht äußern, erklärte Pressekoordinator Jan Winterhoff am Dienstag auf erneute Anfrage. Die Verwaltung prüfe zurzeit alle erhaltenen Eingaben von Privatleuten und von Trägern öffentlicher Belange; ihre Bewertung werde den Politikern zur Abstimmung vorgelegt. Eine Juristin hatte in dem vorgelegten Plan einen Verstoß gegen das Baugesetzbuch erkannt.

In einem offenen Brief an die Schwalmtaler werben die Bündnisgrünen nach der politischen Entscheidung dafür, Alternativen zu MLP zu finden. „Nur weil es noch kein Konzept gibt, können wir nicht den schlechtesten Weg wählen: Investition in ein Gewerbe von gestern an einem denkbar ungeeigneten Standort mit Arbeitsplätzen, die für Menschen aus der Region eher unattraktiv sein werden, mit geringem Steueraufkommen, mit Verkehrsproblemen und Straßenschäden“, erklären sie. Ihre Vorschläge: eine Quartiers-Entwicklung mit Wohnen, Arbeiten, Konsum und Freizeit, innovative Gewerbeansiedlungen mit Bildungseinrichtungen kombinieren, berufliche Bildung für die 3000 Schüler, Solarpark, Wasserstoffproduktion oder Hydroponik- und Aquaponik-Park. Statt neue Firmen anzusiedeln, sollten Firmen vor Ort, Landwirte und regionale Initiativen betrachtet werden. Wenn kooperative Wirtschaftsformen ausgebaut und regionale Wertschöpfung gestärkt werde, könnten zukunftsweisende Geschäftsmodelle entwickelt werden, die einen Beitrag für mehr Klimaschutz, einen sparsameren Umgang mit Ressourcen und einen Zusammenhalt der Gesellschaft fördern.