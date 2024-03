Grüne zum Haushalt 2024 „Diese Planung fällt in die Kategorie Schildbürgerstreich“

Roth-Schmidt Haushaltsberatungen sind grundsätzlich nicht der Ort, um neue Projekte einzubringen, die noch in den zuständigen Gremien fachlich zu beraten wären. Aber wir werden dem Stadtrat vorschlagen, einen bestimmten Betrag als sogenanntes „Bürgerbudget“ in den Haushalt einzustellen. Verbände und Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner können dann entsprechende Projekte vorschlagen, die mit diesem Geld umgesetzt werden sollen. Eine schöne Idee, die wir uns von der Stadt Siegburg abgeschaut haben, wo das Projekt „Bürgerbudget“ bereits seit dem vergangenen Jahr sehr gut angenommen wird.

Eirmbter-König Grundsätzlich regen wir an, die Lesbarkeit der Haushaltspläne durch die Einführung eines digitalen Haushalts mit entsprechender Software zu unterstützen. Die Bürgerinnen und der Bürger könnten dann besser erkennen, was wir uns als Politik und Verwaltung vorgenommen haben. Ein digitaler Haushalt bedeutet auch mehr Durchblick für die Verwaltung und die Mitglieder des Stadtrats. In einem digitalen und interaktiven Haushalt, wie ihn beispielsweise die Stadt Bonn anbietet, sind Erklärungen und Details leichter ablesbar, wenn er gut gepflegt und aufbereitet wurde.