Mehrweg in Viersen : Grüne fordern Pfandsystem und Vierstadtbecher für Viersen

Viersen Die Stadt soll die Becher produzieren, zum Einsatz kommen sollen sie zum Beispiel bei Stadtfesten. Auch Gastronomen, Schulen und Firmen könnten einbezogen werden.

Die Grünen nehmen die „Europäischen Woche der Abfallvermeidung“ zum Anlass für ihren Antrag. Fraktions-Sprecherin Maja Roth-Schmidt erläutert: „Von Jahr zu Jahr steigt die Menge an Einwegmüll aus Plastik an, besonders im To-Go-Bereich. Auch in Viersen ist die Müllflut zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten und Stadtteilfesten unerträglich. Selbst wenn alles wie vorgesehen nach dem Glühwein ordnungsgemäß in der Tonne landet, bleibt ein Abfallberg, der einfach nicht nötig ist.“