Viersen : Viersens Grüne wollen Glyphosat auf städtischen Äckern verbieten

Bei neuen Pachtverträgen soll die Stadt außerdem vorschreiben, dass die Landwirte Blühstreifen an den Rändern von Ackerflächen anlegen, schlagen die Grünen vor. Foto: Ralph Matzerath

Viersen Die Viersener Grünen fordern mehr Naturschutz auf städtischen Äckern, die an die örtlichen Landwirte verpachtet werden. Falls der Stadtrat dem zustimmt, soll beispielsweise Klärschlamm nicht mehr als Dünger verwendet werden und Gülle nur nach „kritischer Bewertung“.

Pestizide wie Glyphosat sollen gar nicht mehr auf die Äcker gelangen. Auch gentechnisch veränderte Pflanzen sollen auf Viersens Äckern nicht mehr angebaut werden, heißt es in dem Antrag.

Stattdessen sollen sich die Landwirte verpflichten, Lerchenfenster, Feldgehölze oder Blüh- und Schonstreifen anzulegen und dafür auch Fördergelder in Anspruch zu nehmen, die vom Land oder vom Bund in Aussicht gestellt werden. Wo dies nicht ausreichend möglich ist, wären die Grünen auch bereit, eine Minderung des Pachtzinses und damit weniger Einnahmen für den städtischen Haushalt in Kauf zu nehmen.